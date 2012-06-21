Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Коли цими днями на пункт пропуску «Бачівськ», що в Глухівському районі на Сумщині, з Росії заїхав мікроавтобус «FIAT», за кілька хвилин перевірки у прикордонників спрацювала база даних: транспорт розшукує Інтерпол. З’ясувалося, що машину викрали ще в лютому 2014 року в Італії, за її кермом перебував громадянин Молдови, який і справді прямував з території Російської Федерації.
Як повідомив помічник начальника – керівник пресслужби Сумського прикордонного загону Роман Ткач, при поглибленому огляді з’ясувалося, що в мікроавтобуса 2009-го року випуску до того ж «перебитий» ідентифікаційний номер кузова. Тобто, автівка явно із кримінальним шлейфом.
Прикордонники передали затриману техніку представникам Національної поліції, а водночас поінформували про виявлений факт підробки ідентифікаційного номера кузова у відповідний міжнародний підрозділ у Києві, підготували повідомлення про діяння, що суперечить законодавству і підпадає під статтю 290 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за знищення, підробку чи заміну вузлів і агрегатів у транспортних засобах.