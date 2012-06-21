Для особового складу Сумського прикордонного загону стали традиційними дні відкритих дверей, які правоохоронці проводять для учнів місцевих шкіл. Нещодавно в межах заходів з патріотичного виховання молоді «Я патріот України!» юних гостей із Правдинської та Юнаківської загальноосвітніх шкіл зустрічали у відділах відповідно «Велика Писарівка» Великописарівського та «Юнаківка» Сумського районів. Загалом понад 60 школярів знайомилися з життям, побутом та буднями охоронців державного кордону. Особливо сподобалася військова техніка, яку використовують у повсякденні для затримання порушників.
Правоохоронці не тільки запросили учнів на екскурсії, а й порадили подумати над майбутньою професією. Адже і нині, і в перспективі прикордонні війська зацікавлені в молодих фахівцях, для яких охорона кордонів рідної країни стане справою життя.