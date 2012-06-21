Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна долучився до низки театрів Європи і світу, які в умовах карантину запропонували своїм шанувальникам переглядати вистави вдома в режимі відеоверсій.
Як повідомив директор закладу заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, таким чином шанувальники Мельпомени одержали практичну змогу знайомитися із кращими сценічними зразками колективу щепкінців. Спочатку глядачам на офіційній сторінці Facebook відкрили доступ до відео-версій таких вистав як «Лускунчик», «Хто винен?», «Пер Гюнт», а щойно до них додалися «Остання сповідь», «Вовчиха», «У неділю зранку зілля копала», «Чумаки» і «Конотопська відьма». Вони транслюються за окремим графіком о 18-ій годині.
У найближчих планах — розширити культурно-мистецький діапазон і запропонувати шанувальникам сцени записи не тільки своїх вистав, а й інші загальноукраїнські та світові програми, що зберігаються в театрі і становлять духовну цінність.