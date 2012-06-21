На базі Ніжинського академічного українського драмтеатру імені М. Коцюбинського відбувся XV Міжнародний фестиваль жіночої творчості ім. Марії Заньковецької, в якому взяв участь Сумський обласний театр для дітей та юнацтва.
Як розповів директор сумського театру Віктор Кулемза, творча трупа презентувала одну з окрас репертуару — драму «Нормальна ненормальність» за п’єсою Володимира Винниченка «Закон». Виставу в постановці режисера Ганни Кобець і художників заслуженого художника України Едуарда Ледньова та Ольги Ледньової надзвичайно тепло прийняли глядачі. Доволі незвичний сюжет, у якому кохання і зрада, бажання й самопожертва тісно переплелись; талановита гра заслужених артистів України Анфіси Зінченко, Михайла Стрельченка, Сергія Федосенка, артистів Ангеліни Адлер та Віри Ішан; цікава сучасна, легка декорація — завдяки цим та іншим чинникам сумчан відзначено призом глядацьких симпатій.
У фестивалі брали участь десять колективів з різних куточків України, зокрема Києва, Кропивницького, Львова, Чернівців, Чернігова, а також представники Білорусі — Гомельський міський молодіжний театр та Мозирський драмтеатр ім. І. Мележа.
За словами керівника літературно-драматургічної частини театру Тетяни Свелеби, останніми місяцями сумські тюгівці активно виступають перед різними аудиторіями. Нещодавно вони взяли участь у фестивалі «Вересневі самоцвіти» у Кропивницькому, зустрічалися із шанувальниками театрального мистецтва Харкова, готуються до нових гастролей, адже мають у репертуарі цікаві самобутні вистави для глядачів різного віку і сценічних уподобань.