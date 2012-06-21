Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За ініціативи сумчанина В’ячеслава Кононенка у місті створено волонтерську групу з числа водіїв, які допомагають місцевим медикам діставатися на роботу і повертатися додому. За словами В’ячеслава, на це його наштовхнула власна проблема, коли він відчув свої транспортні труднощі. Разом з однодумцями створили Telegram-канал @HelpDoctorSumy, до якого загалом уже долучилися близько тисячі небайдужих земляків.
Зараз усі бажаючі активно контактують у соціальних мережах, реєструються, складають заявки та графіки. Обов’язкова вимога — пред’являти посвідчення з роботи, оскільки під виглядом працівників у білих халатах послугами волонтерів намагалися скористатися окремі нечесні на руку громадяни.
Як розповів працівник швидкої допомоги Максим Бурлаков, про діяльність групи він дізнався ще на початку введення карантину, тож увесь час користується послугами добровільних помічників. Це надзвичайно важливо у нинішніх умовах, адже кількість викликів зросла і не завжди є можливість вчасно приїхати до хворого.
На переконання В’ячеслава Олейніченка, який розвозить з роботи медиків пологового будинку на Басах та однієї із лікарень міста, не завжди треба чекати допомоги від держави, якщо є можливість підставити власне плече.