Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Свого часу Суми удостоїлися визначення міста троянд, які й справді палахкотіли по всьому обласному центру. За повідомленням сайту Сумської міськради, в ці весняні дні, продовжуючи традицію, працівники комунального підприємства «Зеленбуд» розпочали висівати і садити різноманітні квіти і рослини, озеленюючи довкілля і надаючи місту особливого шарму.
За словами директора підприємства Володимира Лаврика, роботи йдуть за заздалегідь складеним та узгодженим планом. Зокрема, спершу працівники заквітчали Покровський сквер у центрі міста, навколо його символу — Альтанки, затим перейдуть до вулиці Набережна річки Стрілка, інших ділянок, скверів, клумб тощо.
Тож незабаром розквітнуть чорнобривці, сальвії, перілли, які стійкі до погодних умов. Їх красу увиразнюватимуть мульча різних кольорів, декоративне каміння, що надаватиме міському довкіллю особливої гармонії і естетики.