Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У рамках спільного проекту МВС України, Національної поліції України та уряду Японії сумські правоохоронці до кінця нинішнього року отримають 530 тисяч доларів на закупівлі та впровадження новітніх засобів радіозв’язку.
Такий результат домовленості між керівництвом ГУНП Сумської області та представниками Управління ООН з обслуговування проектів UNOPS.
На початку нинішнього року уряд Японії прийняв відповідне фінансове рішення, завдяки якому в сумському регіоні реалізується проект з переоснащення поліцейських підрозділів сучасним радіозв’язком.
Після міжнародного тендеру безпосередню закупівлю всіх необхідних приладів для правоохоронців Сумської області здійснюватиме Управління ООН з обслуговування проектів, яке допомагає багатьом країнам відновлювати на своїх теренах мир та постконфліктну стабільність, сприяє економічному розвитку на основі місцевих потенціалів, підтримує екологічну стійкість та адаптацію до зміни клімату тощо.
Проект розрахований до кінця нинішнього року і проходитиме у два етапи. Зараз триває перший із них.