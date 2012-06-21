Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур'єр»
З початку нинішнього року Сумський центр надання адміністративних послуг розширив їх перелік, додавши видачу свідоцтв про народження дитини.
Першими їх отримали сумчани Анатолій Марченко та Роман Кривошап, яким, окрім документів, вручили пам’ятні подарунки.
Як повідомляє сайт Сумської міськради, це стало можливим завдяки тісній співпраці ЦНАПу з відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління держреєстрації ГТУ юстиції в Сумській області.
Окрім цієї, Центр почав надавати низку нових послуг, пов’язаних з реєстрацією або розірванням шлюбу, зміною імені тощо.