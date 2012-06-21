Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Сумчанин Олексій Назаренко, який кілька років поспіль займається фермерством, вирішив вирощувати органічний … тютюн.

Культура дещо несподівана, однак, на переконання аграрія, надзвичайно перспективна і потрібна — насамперед для боротьби із тютюновою залежністю, що стала справжньою пошестю у сучасному світі. Адже курців розвелося стільки, що впору волати SOS.

Для втілення мрії фермер заручився підтримкою керівництва та науковців Сумського національного аграрного університету, на території якого Олексію виділили шість соток землі. Навесні фермер посадив культуру, а кілька днів тому зібрав урожай.

Як говорить завідувач кафедри селекції та насінництва СНАУ Віктор Оничко, таке сусідство корисне також вишу, студентам, викладачам. Адже з’ясувалося, що органічний тютюн, який фермер вирощує без застосування жодної хімії, повністю знищує такого шкідника як попелиця — ворога №1 огірків.

Тож у перспективі тютюн може стати чудовим біологічним інсектицидом.

А ось Олексій зараз займається врожаєм — сортує, а затим проведе ферментацію та сушку. А вже потім, орієнтовно наприкінці листопада, відправить зразки продукції до спеціальної лабораторії в Женеві, звідки сподівається отримати сертифікат для виготовлення спеціальних льодяників, якими лікують курців, звісно, тих, хто хоче позбавитися тютюнової залежності.

У світі є подібні льодяники, однак вони виготовлені на основі синтетичного нікотину, а ось щоб із органічного, без жодних хімічних домішок, поки що немає.

Втім, Олексій Назаренко і у виші сподіваються, що їхнє органічне починання знайде успішне продовження і стане справжнім ноу-хау у світі.