Чергового вагомого результату досяг представник Сумщини знаний спортсмен, тренер з вільної боротьби Станіслав Бугрій. Під час кваліфікаційного виступу й добору, в якому взяли участь 71 національний гвардієць, його удостоєно високої нагороди — берета з відзнакою.
Станіслав став першим представником області, який здобув таке високе право.
До цього успіху Станіслав ішов багато років. Уперше спробував свої сили вісім років тому, удруге — торік. А ось цьогорічний виступ увінчався перемогою, як, до речі, і ще для п’яти гвардійців України.
Аби удостоїтися берета з відзнакою, необхідно пройти кілька кваліфікаційних випробувань. З-поміж них стрільба, марш-кидок у повному спорядженні на понад 10 кілометрів, рукопашний бій, метання гранати, а також завдання на логічне мислення.
Нині наш земляк — начальник фізичної підготовки і спорту у військовій частині 3051 Східного ОТО Національної гвардії, має військове звання молодшого лейтенанта. Свого часу закінчив Сумський педагогічний університет ім. А. Макаренка, одержавши диплом тренера з вільної боротьби та викладача фізичного виховання.
Після трьох років служби за контрактом керівництво військової частини запросило його на роботу спершу на посаду інструктора з фізичної підготовки, а зараз гвардієць одержав службове підвищення.