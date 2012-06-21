Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Черговий практичний крок у напрямку зміцнення міжнародних партнерських зв’язків зробив Сумський національний аграрний університет – один з провідних вишів України щойно уклав угоду про співпрацю з Європейською бізнес-асоціацією.
Йдеться про сприяння у підвищенні кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини за різними напрямками.
Як повідомив ректор СНАУ Володимир Ладика, університет має значний досвід у сфері ветеринарної медицини, оскільки на базі навчального закладу більш як десяток років працює інститут, у якому щороку підвищують кваліфікацію, проходять перепідготовку та удосконалюють фахову кваліфікацію понад 500 спеціалістів та працівників вишу.
Європейська асоціація створена 20 років тому, до її складу входять більше тисячі суб’єктів підприємницької та бізнесової діяльності, які відстоюють інтереси чесної і прозорої конкуренції. Вони проводять різноманітні тренінги, читають лекції, втілюють на практиці ті чи ті проекти, таким чином пропагуючи і популяризуючи вищеозначені засади ведення бізнесу.
Тепер до цієї роботи долучається і колектив СНАУ.