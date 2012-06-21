Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Виповнилося десять років з часу заснування Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. За словами Володимира Підлісного, директора Сумського обласного центру зайнятості, за цей час тут пройшли навчання 30 тисяч безробітних з восьми областей України, а зараз у закладі можна набути 12 спеціальностей.
Особливо затребувані на сьогоднішньому ринку праці продавці, зварники пластмас, електрогазозварники, бджолярі, машиністи котелень та інші. А недавно в центрі почали готувати майстрів-педикюрників. Між іншим, цю спеціальність допомагає опановувати Вікторія Вовк, яка свого навчалася у центрі, а зараз започаткувала сімейний бізнес.
Кілька років тому у селі Хоружівка Недригайлівського району відкрився центр сприяння розвитку ОТГ, який став першим подібним в Україні. Тут здобувають спеціальності представники різних районів, опановуючи зелений туризм, садівництво, бджільництво.
Загалом в країні під егідою служби зайнятості функціонують 11 таких центрів, де можна здобути більш як 60 робітничих спеціальностей і професій.