Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумський виконком прийняв рішення про додаткові фінансові виплати медичним працівникам, які безпосередньо допомагають хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19 . Йдеться про лікарів, медичних сестер та інших співробітників медичних закладів обласного центру.
До звичних зарплат щомісяця будуть доплачувати 10 і 7 тисяч гривень, виходячи з кваліфікації того чи іншого працівника. Кошти виділятимуться з міського бюджету. В тому, що вони неодмінно знайдуться, міський голова Олександр Лисенко впевнений: нещодавно він підписав окреме розпорядження про зниження розміру премій працівникам мерії, аби вивільнені гривні спрямувати медикам.
Очільник міста наголосив, що йдеться виключно про внутрішні фінансові резерви. Додаткове стимулювання медиків з державного бюджету відбуватиметься за окремими рішеннями на всеукраїнському рівні.