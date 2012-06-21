Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Заслужений тренер України, доцент Сумського педагогічного університету ім. А. Макаренка Сергій Чередніченко удостоєний спеціального ордена Міжнародної спортивної премії «Золотий Мангуст», яка у світі вважається «спортивним Оскаром».
Цією високою нагородою сумчанин відзначений за успішну підготовку переможців та призерів чемпіонатів світу з панкратіону та греплінгу.
«Золотий Мангуст» мають понад 200 спортсменів, тренерів, меценатів, бізнесменів, політиків, які зробили вагомий внесок у розвиток спорту. Серед них Василь Ломаченко, Олександр Усик, Руслан Савлохов, Равіль Сафіуллін та інші.
Церемонія нагородження відбулася в Одеському національному академічному театрі опери і балету.