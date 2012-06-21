У Сумах відбулися урочистості з нагоди 40-річчя створення команди «Буревісник», яка поклала початок розвитку жіночого хокею на траві у слобожанському обласному центрі. Як пригадує тодішній тренер сумчанок Володимир Гончаренко, це було 1978 року, напередодні Олімпіади-80, до програми якої внесли новий вид спорту.
До складу тодішнього «Буревісника» ввійшли старшокласниці школи №11, де Володимир Гончаренко працював учителем, а затим команду посилили вихованки Сумського педагогічного інституту (нині університет) — студентки фізико-математичного, біологічного, філологічного факультетів, факультету іноземних мов та інших. А ще через два роки у виші з’явився факультет фізичної культури, вихованки якого продовжили спортивну естафету.
Нині в країні, Європі та світі відома своїми успіхами команда «Сумчанка», яка становить основу збірної України і має блискучі перемоги на різних змаганнях.
Тож через 40 років на полі стадіону в парку «Казка» своїми силами помірялися ветерани першого «Буревісника» і «Сумчанка». З рахунком 6:2 перемогу здобули хокеїстки «Буревісника». Однак, на переконання головного тренера «Сумчанки», заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, у підсумку перемогла дружба, адже хокеїстки зустрілися через 40 років і сподіваються на нові поєдинки.