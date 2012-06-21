У США на аукціон виставлять суперкар Ferrari F430, який раніше належав Дональду Трампу. Як повідомляє The Drive торги пройдуть з 7 по 16 січня 2021 року. Пробіг у машини становить 7000 миль (11 265 кілометрів). У той час, коли автомобіль належав Трампу, суперкар проїхав всього 2400 миль (3862 кілометрів).

Трамп придбав суперкар у 2007 році. Через 4 роки він вирішив розлучитися з машиною. Автомобіль має 4,3-літровий бензиновий двигун V8 потужністю 490 кінських сил. Максимальна швидкість становить 315 км на годину. Розгін до сотні займає у спорткара 3,5 секунди. Агрегат працює спільно з шестиступінчастою коробкою передач.

Кузов автомобіля пофарбовано в фірмовий колір Rosso Corsa. У 2017 році ця машина вже виставлялася на аукціон. Тоді за неї заплатили 270 000 доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»