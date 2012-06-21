У ніч з 3 на 4 грудня Місяць підійшов до планети максимально близько і мав вигляд значно більший, ніж зазвичай. Яким був супермісяць у різних країнах світу — у фотострічці, що оприлюднила РИА Новости. 

Супермісяць в Нью-Йорку

Супермісяць у Марселі, Франція

Супермісяць у М’янмі

Місяць видно через арку Пуенте-Нуево (Новий міст) у Ронде, Іспанія

Супермісяць у місті Уайтбі, північно-східна Британія

Супермісяць у Гонконзі, Китай

Фотографія Супермісяця зроблена з борту МКС

Супермісяць у місті Нетанія, Ізраїль

Супермісяць над Великою мечеттю шейха Зайда в Абу-Дабі