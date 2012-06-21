У ніч з 3 на 4 грудня Місяць підійшов до планети максимально близько і мав вигляд значно більший, ніж зазвичай. Яким був супермісяць у різних країнах світу — у фотострічці, що оприлюднила РИА Новости.
У ніч з 3 на 4 грудня Місяць підійшов до планети максимально близько і мав вигляд значно більший, ніж зазвичай. Яким був супермісяць у різних країнах світу — у фотострічці, що оприлюднила РИА Новости.
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