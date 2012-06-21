Місяць створили інопланетяни. До такого сенсаційного висновку про походження супутника Землі прийшли вчені. За розповідями дослідника Володимира Коваля, що сколихнула вчений світ в 1981 році, позаземні цивілізації залишили землянам нагадування про свої відвідини – Місяць.
Батьківщина природного супутника нашої планети не далека система і не база інопланетян. За версією Коваля, «зелені» чоловічки пробуксирували Місяць з довколишнього космосектора і залишили на займаній нею тепер орбіті. Вік Місяця давно вже перевалив за сотню мільйонів років, і тепер його походження не підлягає точному визначенню, повідомляють іноземні ЗМІ.
Світова наукова спільнота сходиться на тому, що 100 мільйонів років тому Земля оберталася в гордій самотності – без супутника. Імовірно, поряд з нею жило інше небесне тіло, порівнянне за габаритами з Марсом, проте через деякий час воно покинуло навколоземний простір і розташувалося на околиці Сонячної системи.
На думку фахівців, діаметр земного супутника не випадково під час затемнень перекриває сонячний диск. Уфологи запевняють, що прибульці вирішили так нагадувати людям час від часу, що вони не одні у Всесвіті.