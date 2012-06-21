Орбітальні супутники, що належать Національному аерокосмічному агентству США, виявили величезне озеро в Антарктиді. 138-кілометрове озеро, яке утворилося внаслідок танення антарктичних льодовиків, розташоване в районі крижаного щита Георга VI.
За словами вчених NASA, йдеться про наявний доказ процесу танення льодовиків Антарктиди. Протяжність озера, яке утворилося з потоків талої води, становить сто тридцять вісім кілометрів. Такі масштаби, як відзначають вчені, лякають і змушують задуматися про створення нових методів стримування глобального потепління.
«Крига в Антарктиді тане зі швидкістю майже ста двадцяти семи гігатонн за рік. Це – справжня катастрофа, наслідки якої зовсім скоро позначаться на житті мільярдів людей», – кажуть вчені.
Експерти NASA поки не з'ясували, чому тала вода зібралася у вигляді гігантського озера на антарктичному крижаному шельфі. Передбачається, що озеро утворилося через погодні аномалії, що провокуються теплими вітрами. Плюс, певну роль в процесі зіграли хмари, що відобразили сонячні промені назад на льодовики. Зараз вчені вивчають загрози, пов'язані з утворенням величезного талого озера, адже є небезпека, що вода може привести льодовик у рух і повністю зруйнувати його вже в найближчому майбутньому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»