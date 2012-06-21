На цьому наголосив міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв’ю «Цензор. Нет». Він пояснив: «Існує мінімальний строк, протягом якого ви повинні платити внески у пенсійну систему, щоб мати право на виплати. Цей строк визначений 15 роками. Тобто, якщо ви 15 років платите внески, ви маєте право на пенсію. А повний страховий стаж – це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Раніше всі йшли у 60 років на пенсію. А зараз ми сказали: ми виходимо на пенсію диференційовано, в залежності від ступеня виконання нами умов пенсійної програми.

Також міністр розповів, як удалося переконати МВФ, який вимагав підняти пенсійний вік, не робити цього. «Ми з ними детально все обговорили. Спеціалісти МВФ приїжджають, і кажуть: у вас є проблема з дефіцитом пенсійного фонду. І дають рецепт, який, за їхніми словами, працює скрізь: збільшення пенсійного віку. Ми не згодні. Ми запропонували розіобратися без популізму. Потрібно зрозуміти причину дефіциту. Наведу приклад Німеччини. Чому в них не вистачає коштів на виплати пенсій? Там хороша медицина, люди живуть довго, тому період, коли вони отримують пенсії, з року в рік зростає, а приріст молодого населення відбувається лише за рахунок мігрантів. Щоб не збільшувати дефіцит Пенсійного фонду, потрібно або збільшувати податок, або скорочувати термін, протягом якого виплачуються пенсії. І вони обирають друге, підвищуючи пенсійний вік. І це ж пропонують зробити нам.

Але в Україні ситуація інша, тривалість життя набагато нижча. Зате у нас є 26 мільйонів працездатного населення, а Єдиний соціальний внесок платить всього 12 мільйонів. При цьому у нас 11,7 мільйона пенсіонерів. Це означає, що у нас, на відміну від Німеччини, є можливість збільшити кількість платників ЄСВ. Ми запропонували замість підвищення пенсійного віку збільшити вимоги до страхового стажу»,– поінформував Андрій Рева.

Також він пояснив, у чому полягає ефект від диференціації страхового стажу.

– Наприклад, ви працюєте 35 років, а я – 15. Ми однаково йдемо на пенсію в 60 років. Питання – чи потрібно мені працювати протягом 35 років? Звичайно, ні. Тепер же все буде інакше. Якщо я повністю виконую пенсійону програму, то йду на пенсію в 60 років. А якщо виконав її частково, маючи 25 років стажу, то йду на пенсію в 63 роки. А якщо у мене всього 15 років стажу – то в 65. Це стимул, тому що люди захочуть виходити на пенсію раніше. Отже, я повинен збільшити свій страховий стаж, а для цього мені необхідно легалізуватися і платити внески.

Раніше працівнику за великим рахунком було все одно, в конверті він отримує зарплату чи ні, якась пенсія все одно буде і вийде він на пенсію так само, як і всі. Нині ж людей цікавить, щоб роботодавець платив з його зарплати Єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд. Нам з місць доповідають, що перше питання, яке задають пошукачі роботи: «Я працюватиму легально?» Це питання цікавить людей так само, як і рівень зарплати. Тому це метод стимулювання. Тепер є сувора система обліку, і це не трудова книжка, куди можна що завгодно вписати. Ця система – персоніфікований облік Пенсійного фонду. Підробити дані не можна! Ми цей облік ведемо з 2000 року. Все, що заплатив – твоє.