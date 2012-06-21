Протестуючи проти будівництва птахокомплексу під Чигирином, мітингувальники перекрили центральний шлях у райцентрі, а в підсумку стався силовий напад на працівників районної газети «Чигиринські вісті». Події зафіксовано на оперативному відео, яке знімав експерт чигиринського відділення поліції.
Як розповіла власкор і юрист «Чигиринських вістей» Світлана Гречанюк-Самойлова, за редакційним завданням вона працювала над висвітленням резонансної події, що проходила 12 січня на розі вулиць Богдана Хмельницького та Гетьманської у Чигирині. Тут чимала група людей, які називали себе районною народною радою, курсували впоперек головної магістралі міста й перешкоджали руху автотранспорту. Несподівано кілька жінок-мітингувальників наблизилися до журналістки, почали хапати за руки, штурхати, ганьбити. Очевидно, коментує вона, їм не подобалася позиція, яку займає газета у протистоянні прихильників і супротивників будівництва курників.
— Поряд стояли поліцейські на чолі з начальником відділення, — розповідає журналістка, — проте вони не одразу зупинили жінок, які перешкоджали мені виконувати редакційне завдання й депутатську роботу (Світлана Гречанюк-Самойлова — депутат Чигиринської міської ради. — Авт.). Один із поліцейських дочекався кінця штурханини, потім підійшов до мене й одвів на інший бік перехрестя і цим нібито зупинив конфлікт. Я мусила скоритися вимозі стража порядку.
Дісталося й головному редакторові «Чигиринських вістей» Наталії Лебеденко, її дочці Тетяні, кореспондентові того самого видання, малим онукам.
Журналісти ТОВ «Редакція газети «Чигиринські вісті» Наталія Лебеденко, Світлана Гречанюк-Самойлова та Тетяна Лебеденко звернулися із заявами про вчинення протиправних дій до Чигиринського відділення поліції. Газетярі розцінюють ці вчинки не лише як перешкоджання журналістській діяльності, а й посягання на професійну честь і гідність.
За словами голови Черкаської обласної організації Національної спілки журналістів України Тетяни Калиновської, це не перший напад. Уже кілька років редакцію штормить від наклепів, погроз, нападів і то лише тому, що журналісти не підігрують активістам, а додержуються професійних стандартів.
За версією НСЖУ, громадська організація «Чигиринська районна народна рада» увійшла до антирейтингу «Ворогів реформування преси 2016 року» як така, що перешкоджала реформуванню газети «Чигиринські вісті». Та моральний осуд не допоміг: у гетьманській столиці Чигирині журналістів б’ють і лають, і припинити це неподобство не беруться ні силові структури, ні місцева влада. Негативне враження справляє й позиція поліцейських, які замість встановлення порядку відправляють журналістів із місця події. Тому спілка звернулася до чигиринських правоохоронців з вимогою надати відеоматеріали, на яких зафіксовано згадані події, й проінформувати про перебіг розслідування вищезгаданих випадків. Слідство журналістська спільнота відкрито контролюватиме, а отримані матеріали оприлюднять.