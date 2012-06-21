Завершення будівництва Національного музею — меморіалу пам’яті жертв голодоморів у Києві — справа честі для нас і слугує свідченням відновлення історичної справедливості щодо мільйонів невинно загиблих, свято переконаний Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Напередодні роковин Голодомору 1932—1933 років глава уряду відвідав музей та ознайомився з проектом другої черги меморіального комплексу.
За задумом архітекторів, його буде заховано у дніпровський схил, який нині зміцнюють. Такі дії не змінять ландшафту і збережуть ідею музею — символічного образу свічок пам’яті. Проект уже погоджено з ЮНЕСКО, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Говорячи про шляхи фінансування робіт, Володимир Гройсман підкреслив, що готовий виступити з пропозицією спрямувати 50% необхідного з державного бюджету. «Але я також звернуся до українців усього світу, керівників регіонів, муніципалітетів із пропозицією долучитися до фінансування, — промовив Прем’єр-міністр. — Це справа честі. За 24 місяці ми добудуємо музей».
Прем’єр-міністр підкреслив, що історія і правда мають об’єднати людей. «Загинули мільйони людей, дітей! Ми тільки зараз усвідомлюємо масштаби трагедії, — нагадав Володимир Гройсман. — Будемо відновлювати пошуки, історичну справедливість для нас і для майбутніх поколінь».
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«Урядового кур’єра»