Співавторами Декларації до 85-х роковин Голодомору 1932—1933 років стали 38 держав-членів ООН. Уперше засуджено політику сталінського режиму — насильницьку колективізацію та конфіскацію продовольства, що призвели до загибелі значної частини українського народу. Зазначено необхідність розкриття архівів для встановлення історичної правди й підвищення обізнаності з причинами та наслідками трагедії, заявив у коментарі Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
Серед нових підписантів — Чилі, яка першою серед країн Латинської Америки долучилася до української ініціативи, Болгарія, Словенія, Чорногорія, Швейцарія, Португалія та Нідерланди. У переліку є також країни Близького Сходу. Цей документ слугує нагадуванням світові про обов’язок не допустити повторення таких страшних злочинів у майбутньому. Декларацію буде поширено як офіційний документ Генеральної асамблеї ООН. З 2003 року вшанування пам’яті жертв геноциду проти українського народу на рівні ООН відбувається щоп’ять років.