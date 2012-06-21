Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила заяву, в якій закликала світ виявити більше активності у протидії смертельному коронавірусу 2019-nCoV, який виник на території Китаю й поширюється світом з нечуваною швидкістю. ВООЗ стурбована ситуацією, яка склалась у світі, адже більшість країн не готові до таких масштабних проявів коронавірусу.
Усі країни, зокрема ті, що не постраждали від нового вірусу, мають знайти ресурси для його виявлення і запобігання, а також порятунку хворих. Приватні й державні науково-дослідні установи мають терміново прискорити скоординоване розроблення вакцин проти коронавірусу, вчасну діагностику та оперативну терапію. В організації закликали підтримувати ВООЗ і дозволити їй взяти на себе головну роль у реагуванні на коронавірус. Зокрема шляхом повного й стійкого фінансування заходів з підготовки до реагування за допомогою добровільних внесків і поповнення фонду дій у надзвичайних ситуаціях.
Н
Для убезпечення себе й близьких уважно стежте за повідомленнями вітчизняного МОЗ, дотримуйтеся рекомендацій медиків і будьте пильні.