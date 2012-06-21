Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Людство стикнеться з пандемією психічних захворювань, спричинених ситуацією з коронавірусом. Такого висновку дійшли міжнародні експерти ООН, які підготували доповідь на цю тему. «Ізоляція, страх, невпевненість, економічні потрясіння, – всі вони спричиняють або можуть спричинити психологічні страждання», – заявила директор департаменту психічного здоров’я ВООЗ Девора Кестель.
У доповіді зазначається, що не лише хвороби й смерть негативно впливають на психічне здоров’я, але й реакція на пандемію, зокрема обмежувальні заходи, які призводять до ізоляції, економічної невпевненості, бідності й страху захворіти. Особливо вразливі до таких наслідків діти й молодь, відсторонені від компанії друзів і занять у школі та вишах, і медичні працівники, які безпосередньо мають справу з постійним потоком хворих і тяжко хворих, яким уже нічим не можуть допомогти.
«Батьки в Італії та Іспанії повідомляють, що під час карантину у їхніх дітей виникли труднощі з концентрацією уваги, а також дратівливість, неспокій і нервозність», – кажуть експерти. Нерідко, залишаючись у вимушеній ізоляції вдома, діти стають свідками насильства та об’єктом жорстокого поводження. Особливо вразливі діти з обмеженими можливостями, діти, які проживають у великих родинах, і люди, які не мають постійного місця проживання.
Криза породила також новий тип людей, які опинилися на передовій лінії боротьби з небезпекою, хоча вони ніколи не думали про таке. Йдеться, наприклад, про продавців супермаркетів, які щодня піддають себе ризику зараження небезпечною хворобою, при цьому не маючи ані належної підготовки до подібної ситуації, ні необхідного досвіду, ні необхідного захисту.
Експерти ООН закликають національні уряди вжити всіх необхідних заходів, «щоб зменшити психологічні стражданням сотень мільйонів людей та збільшити довгострокові соціальні й економічні витрати на суспільство». Йдеться передусім про фінансування програм психологічного здоров’я, а також запровадження екстрених служб психологічної допомоги для людей, які через свою професійну діяльність піддаються ризику зараження коронавірусом.
«На сьогодні не залишає сумнівів той факт, що турбота про психічне здоров’я має розглядатися як основний елемент відновлення людства після пандемії коронавірусу», – вважає керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс. На його думку, це – колективна відповідальність урядів і громадянського суспільства. «Нездатність серйозно сприймати емоційне самопочуття людей призведе до довгострокових соціальних і економічних наслідків для всього людства», – вважають у ООН.