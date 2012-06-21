Подолання корупції — умова успішного розвитку України та її подальшого ствердження на світовій економічній мапі. Про це в інтерв’ю ізраїльському виданню «Маарив» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«В Україні за останні роки ухвалено необхідне законодавство, створено інфраструктуру антикорупційних органів. А нещодавно Верховна Рада схвалила всі рішення, які дають змогу започаткувати роботу Вищого антикорупційного суду. Уряд уже працює над створенням організаційних передумов, щоб суд розпочав роботу вчасно», — зазначив Прем’єр.
Глава уряду підкреслив, що боротьба з корупцією — це передусім викорінення умов цього явища. Тут важливе активне викорінення контрабанди на кордоні, подолання схем у газовій сфері, під час закупівлі ліків, розподілу коштів на регіональний розвиток, відшкодування податку на додану вартість.
«Робота в цьому напрямі вже дає результати. Завдяки запровадженню платформи ProZorro вдалося очистити систему державних закупівель. Оголошення справжньої війни контрабандистам поступово очищує кордон. Війну оголошено не вчора і не місяць тому. Два роки поспіль реалізуємо різні ініціативи, покликані зробити кордон прозорим для чесного бізнесу. Сірий імпорт руйнує не тільки довіру до митниці, а й нашу промисловість. Ми за прозорі процедури і за рівні правила для всіх. Україна радо вітає всіх, хто готовий тут працювати чесно, відкрито і на благо свого підприємства й країни загалом», — констатував Володимир Гройсман.
Він додав, що реформи — не лише зміни законодавства або запровадження нових правил. Це ще й перебудова мислення, зміна застарілих норм, які заважають розвитку.
«Трансформації відбуваються у кожній сфері — від початкової школи, яка цього року працюватиме за новим стандартом, до приватизації, яка так само розпочинається за новим законодавством, розробленим за принципами англійського права. Наша мультикультурна держава довела всьому світу свою відданість демократії та євроінтеграційним цілям. Нині в багатьох світових стартапах і технологічних новинках наявна українська складова. Це надихає. Наша держава як ніколи відкрита для світу і світ відкривається Україні, яка приречена на успіх. Ми переживаємо унікальний етап нашого розвитку — будуємо нову країну», — підкреслив Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»