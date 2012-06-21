Брендинг Ukraine Now із просування України у світі отримав нагороду Red Dot Design Award. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
«Це визнання нашої креативної індустрії та прекрасна промоція держави. Роботи, відзначені нагородою, виставляють у провідному Музеї сучасного дизайну Red Dot в німецькому місті Ессені.
Звичайно, самою графікою не створиш прекрасного іміджу, але це теж важлива складова. А роботу над брендом продовжуватимемо, щоб іноземці впізнавали, поважали та захоплювалися досягненнями нашої країни», — наголосив Прем’єр.
Співзасновник і креативний директор рекламного агентства Banda Павло Вржещ розповів, що команда дуже рада перемозі свого продукту, кидати роботу над яким не планують, повідомляє «Українська правда».
«Ми допомагаємо Міністерству інформаційної політики з розробленням єдиного брендбуку (концепції бренда). Хочемо, щоб Ukraine Now користувалися всі українці», — додав Павло Вржещ.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів схвалив Ukraine Now у травні 2018 року.