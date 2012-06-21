Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Людству зараз загрожує реальна небезпека через коронавірусну інфекцію. Багато досягнень в боротьбі з поширенням COVID-19 піддаються знищенню. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус на брифінгу в Женеві.

За його словами, світ в рекордно короткі терміни сильно просунувся в протистоянні нової інфекції завдяки появі вакцин. Однак ці успіхи піддаються ерозії. Глава ВООЗ вважає неправильним існуючу картинку, коли працівники охорони здоров'я в країнах з низькими доходами не отримують щеплення проти коронавірусу, в той час як в інших країнах вакцинацію проходять жителі, які не піддаються ризику серйозно захворіти.

Тедрос Гебрейесус заявив, що 80% вакцини пішло в країни з високим і середнім доходами. Він також вважає, що поширення COVID-19 підстьобується зростанням кількості соціальних контактів, непослідовними заходами в галузі охорони здоров'я і громадській сфері. Зростання кількості заражених створює брак важливих для порятунку життів засобів для лікування, передає сайт ВООЗ слова глави організації.

Експерт також закликав ввести мораторій на бустерну вакцинацію хоча б до кінця вересня. Це допоможе направити вільні дози препаратів проти коронавірусу на проведення щеплень кампаній в країнах з низькими доходами. Такий захід дасть можливість імунізувати не менше 10% населення у всіх країнах світу до кінця першого місяця осені.

Раніше ВООЗ повідомила про зниження кількості смертей, викликаних коронавірусом. Однак у деяких регіонах ситуація не покращилася. Особливо сильно захворюваність і смертність виросли в Східному Середземномор'ї і Західно-Тихоокеанському регіоні.