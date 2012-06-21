До 100-річчя Соборності України юні сєверодончани зобразили власні мрії. Чотири учениці Сєверодонецької художньої школи долучилися до Всеукраїнської естафети єднання. Вони розмалювали дві сторінки книжки «Соборна Україна очима дітей», яку присвятили 100-й річниці Соборності. У книжці діти з кожної області намалюють своє уявлення про соборність.
«Ми намагалися намалювати світанок України, адже наш край першим зустрічає сонце, — розповідає учениця Сєверодонецької художньої школи Марія Панасовська. — А на другому аркуші зобразити пам’ятник із Києва, і тим самим показати, що країна — єдина».
Діти Луганщини стали п’ятими серед учасників проекту. Отримали естафету від Харківщини, а передадуть на Донеччину.
для «Урядового кур’єра»