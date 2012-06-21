Діти з Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України передали Президентові Володимирові Зеленському Вифлеємський вогонь миру. Українські скаути вже понад 10 років привозять в Україну цей символ злагоди, добра та добробуту. Вони висловили задоволення, що саме в день святого Миколая можуть передати Вифлеємський вогонь Президентові.
«Хочемо побажати нашій рідній країні добробуту, процвітання, сили й терпіння на шляху до досягнення миру. Гайди і скаути знають, що шлях до перемоги дуже тернистий і довгий. Та наша сила в єднанні. Разом ми зможемо досягнути всього», — сказала представниця Асоціації гайдів України.
«Для мене велика честь отримати Світло миру. Ви правильно сказали: нам дуже потрібен мир. Думаю, що тепло від цього вогню найголовніше, воно може зігрівати українців, перш за все наших військових, які боронять кордони незалежної України», — зазначив у відповідь глава держави.