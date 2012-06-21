На Рівненщині встановили перші шість світлофорів, які працюють на сонячних панелях. Вартість облаштування таких пішохідних переходів з освітленням — 3,4 мільйона гривень. Зробили це з коштів, передбачених державною програмою з безпеки дорожнього руху. Усі світлофори встановлено в місцях підвищеної небезпеки, де, за статистикою, найбільша концентрація ДТП. Усі в Рівненському районі на різних під’їздах до обласного центру: в селах Бармаки, Тинне, біля Грабова, Зорі та два — у Клевані.
«Вони самі себе живлять, і запасу енергії сонця їм достатньо, щоб працювати в миготливому режимі 24 години на добу», — повідомив заступник начальника Служби автомобільних доріг в області Микола Козачок.
До речі, встановлює такі світлофори підприємство «Здолбунівське», яке виграло відповідний тендер, а тому податки наповнять бюджети Здолбунова та Рівненщини.
На міжнародному форумі «Розвиток і безпека автомобільних доріг», який нещодавно відбувся в Рівному, голова Держагентства автомобільних доріг Олександр Кубраков наголошував саме на безпеці дорожнього руху. Тому ця державна програма працюватиме і в 2020 році, адже системні зміни починаються сьогодні.