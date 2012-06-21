Перша ракетка України і четвертий номер світової класифікації Еліна Світоліна і наймолодша учасниця турніру українська сенсація Марта Костюк, яка торік виграла юніорський Australian Open в одиночному розряді, зійдуться у третьому колі цьогорічного Відкритого чемпіонату Австралії із загальним призовим фондом 43 мільйони доларів США.
На шляху до українського дербі Еліна Світоліна впевнено здолала в першому раунді сербку Іванну Йорович. Наша спортсменка була явним фаворитом гри і беззаперечно підтвердила свій статус: перший сет виграла з рахунком 6:3, а в другому вела 5:0 і була близька до «сухого розгрому», та суперниця несподівано виграла кілька геймів, тож у підсумку — 6:2.
Свій виступ на першому в сезоні турнірі серії Великого шолома українка продовжила на головному корті Australian Open — Rod Laver Arena вольовою перемогою над 59-ю ракеткою світу чешкою Катериною Синяковою, яку в ніч на середу переграла за 2 години 17 хвилин з рахунком 4:6, 6:2, 6:1.
У свою чергу Марта Костюк у матчі першого кола за 57 хвилин обіграла в понеділок 27-му ракетку світу китаянку Шуай Пен з рахунком 6:2, 6:2, а в середу дебютантка основної сітки Australian Open завдала поразки австралійці Олівії Роговській — 6:3, 7:5.
Напередодні двобою між талановитими українськими тенісистками маємо наголосити: Еліна Світоліна вже повторила своє найкраще досягнення на Australian Open, де в 2014—2015 та 2017 роках виходила до третього раунду турніру, а наймолодша учасниця цьогорічних змагань Марта Костюк стала першою тенісисткою 2002 року народження, яка досягла успіху в основній сітці турніру Великого шолома. Тож, незалежно від результату поєдинку, який відбудеться 19 січня, наші спортсменки вже зробили неабиякий внесок у розвиток тенісу в нашій країні.
Еліну Світоліну нині називають головною фавориткою турніру разом із румункою Сімоною Галеп, а Марта Костюк заявила: відчуває, що може на цьому турнірі досягти всього, чого забажає. А переможе — сильніша на сьогодні (різниця в часі між Києвом і Мельбурном — 9 годин).
Загалом до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії пробилися три українки. Ще одна — Катерина Бондаренко перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (рахунок — 6:2, 6:3).
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»