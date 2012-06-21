135 мільйонів доларів надасть ця організація на додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», який реалізовується в Україні за підтримки Світового банку з 2015 року. Рада директорів банку ухвалила це рішення саме сьогодні, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Передбачається, що 35 мільйонів доларів з цієї суми спрямують на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню епідемії COVID-19. Іншу частину коштів використають на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах у регіонах, а також на інші заходи в межах впровадження реформи системи охорони здоров’я та зміцнення потенціалу Національної служби охорони здоров’я.
«Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, забезпечуючи можливість лікарням проводити складні медичні процедури з використанням високотехнологічного обладнання й відповідних протоколів лікування», – зазначив виконуючий обов’язки Директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»