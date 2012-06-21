Український уряд послідовний у політиці позитивних змін у державі й висловлює глибоку вдячність структурам Світового банку за постійну і послідовну підтримку Києва на шляху фундаментальних перетворень. Таку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з віце-президентом цієї фінансової структури Сирілом Мюллером.
Прем’єр-міністр підкреслив, що торік виважена політика уряду дала змогу закріпити економічне зростання. Саме тому реформи в децентралізації, енергоефективності, охорони здоров’я, пенсійній системі та інші буде продовжено й цьогоріч.
У фокусі уваги перебувають і поглиблення судової реформи, боротьба з корупцією та формування антикорупційного суду як завершальної ланки системи антикорупційних органів, реформування митних і податкових органів, аграрного комплексу, широкомасштабна приватизація державних підприємств. У цьому контексті глава уряду висловив вдячність Світовому банку за комплексну експертну допомогу в означених питаннях.
«Цього року ми концентруємо увагу на економічному зростанні, проведенні реформ, і я дякую Світовому банку за запровадження програм підтримки для України», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів слова Володимира Гройсмана.
Сиріл Мюллер наголосив, що лідерство українського Прем’єр-міністра стало ключовим у питаннях підтримки реформ. Політика Кабінету Міністрів, переконаний поважний гість, сприяє закладенню основ подальшого зростання. Тож Світовий банк готовий стати довіреним партнером України на шляху досягнення великих економічних цілей та примноження добробуту українців.
«Ми визначили порядок денний співпраці й готові підтримати Україну», — запевнив Сиріл Мюллер.
Відділ новин«Урядового кур’єра»