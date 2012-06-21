Знаменитий український музикант Олексій Ботвінов є єдиним піаністом у світі, який виконав складний шедевр Баха «Гольдберг-варіації» 300 разів. «Ювілейний», 300-й пролунав у середу ввечері в залі камерної музики Берлінської філармонії.
«Варіації Баха, так вийшло, я вже 300-й раз граю на сцені. Це світовий рекорд», — розповів Укрінформу в ФРН виконавець.
За словами пана Ботвінова, цей твір він виконує вже близько 20 років, і для нього самого несподіваним виявилося, що зіграв він його вже так багато разів.
Крім того, музикант познайомив публіку з творчістю українського, кримськотатарського композитора Алемдара Караманова.
«Абсолютно геніальний автор, мало відомий у нас, а тут взагалі не відомий», — поскаржився пан Ботвінов.
Піаністу довелося кілька разів виходити на уклін і виконати ще кілька номерів, оскільки публіка, серед якої було багато німецьких політиків, в тому числі депутати бундестагу, діячів культури і мистецтва, не хотіла відпускати музиканта. Це другий сольний концерт Ботвінова в Берлінській філармонії.
«Для мене знакова подія; кожен раз виступати в Берліні дуже цікаво і престижно; Берлінська філармонія — головний зал класичної музики в Європі за статусом», — зауважив піаніст.
Ініціатором та співорганізатором виступу стало Посольство України у ФРН і особисто посол Андрій Мельник.
Концерт пройшов у рамках Року української мови в Німеччині.