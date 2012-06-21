Першу в регіоні пакувальну свіжу платформу з формування достатніх для експорту та однорідних за вмістом торгових партій плодоовочевої продукції із закритого ґрунту відкрили в селі Водяне Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області.
Підприємство стане майданчиком для передпродажної підготовки: калібрування, пакування, штрих-кодування, палетування та охолодження тепличних овочів, які виростили малі й середні сільгоспвиробники Запоріжжя.
Цей об’єкт сучасної плодоовочевої інфраструктури звів та обладнав приватний підприємець Андрій Чорний за фінансової підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP). Проект UHBDP реалізують в Україні з 2014 року, фінансує його міністерство міжнародних справ Канади, співфінансує Менонітська асоціація економічного розвитку (MEDA).
Реконструкція старого АТП тривала понад чотири місяці. Приміщення переобладнали й оснастили сучасним холодильним, ваговим, вантажним устаткуванням, системами кондиціювання та озонування для дезінфекції приміщень.
Пакувальна платформа — перша черга логістичного центру з агрегації плодоовочевої продукції, яка здатна приймати та обробляти майже 80 тонн овочів на добу. Зібрані від малих і середніх виробників тепличні овочі сортуватимуть, пакуватимуть, палетуватимуть і швидко охолоджуватимуть до температури 5oС, щоб зберегти необхідну для вимог ринку (експорту) якість свіжої продукції, подовжити термін її реалізації й транспортувати без втрат. Обсяг однієї товарної партії сягає 18,5 тонни.
Пакувальну платформу розділено на кілька температурних зон, що дає змогу керувати технологічними та операційними складськими процесами з максимальною економією електроенергії. Передбачено шість під’їзних воріт: двоє — для приймання продукції дрібних фермерів, ще два блоки обладнано естакадними майданчиками, термодверима і перевантажувальними тамбурами для відправлення товару партіями по 18—19 тонн протягом години. Третій блок складу відокремлено термоперегородкою та обладнано холодильними агрегатами швидкого охолодження зібраних у теплиці овочів.
Відкриття пакувальної платформи — другий після тепличного комбінату «Силівка» елемент створення повноцінного пакувального дому для роботи з овочами із закритого ґрунту в Кам’янсько-Дніпровському районі із плановим обсягом 20 тисяч тонн за сезон.
«Цієї осені Кам’янсько-Дніпровський район зробив перший упевнений крок до ринків з високою доданою вартістю, — коментує заступник голови Запорізької ОДА Олександр Бабанін. — Завдяки пакувальній платформі з агрегації плодоовочевої продукції дрібні та середні виробники отримали змогу стати важливою складовою постачання й вийти на прибуткові зовнішні ринки збуту. Попереду ще багато викликів, але участь відповідальних підприємців у створенні сучасної плодоовочевої інфраструктури дає надію на планований розвиток краю».