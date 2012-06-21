Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні Великодня на Тернопільщині організовують найрізноманітніші доброчинні акції. Передусім їхні учасники дбають про українських воїнів, що обороняють рідну землю від ворога на сході країни, лікарів, людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Майже дві тонни продуктів і пасхальних страв зібрали працівники курії Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ, священники, жертводавці. Ці великодні дари освятив архієпископ і митрополит Василій Семенюк. Їх доправлять «Новою поштою» нашим бійцям, які у світле свято будуть на передовій. Отримають продукти також самотні люди поважного віку, підопічні тернопільського осередку «Карітасу».
А от дружини священників долучаються до доброчинного волонтерського проєкту «Придбай паску — купимо маску!». Ініціатива спрямована на те, аби зібрати кошти й придбати для медичних працівників маски з підвищеним рівнем захисту.
Про малюків вирішили подбати пластуни. Вони зініціювали передвеликодню доброчинну акцію «Діти — дітям», аби поділитися пасками, привітати святковими листівками хлопчиків і дівчаток. Зрештою, підтримати цю шляхетну справу можуть усі, хто бажає. Варто лише зателефонувати координаторові акції й пластуни заберуть від них великодні дари та передадуть діткам, які мають таку потребу.
Продукти до великоднього кошика за кошти міського бюджету доправлять 144 родинам Борщівської об’єднаної територіальної громади. А це — особам з інвалідністю, учасникам бойових дій, дітям війни, людям, яким уже за 80 років та інші потребувальникам. Вручатимуть ці благодійні набори не лише працівники соціальної служби, а й представники міської ради та депутатського корпусу.