На території прифронтової Донеччини Святий Миколай завдяки зусиллям представників управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ нагадає про себе місцевим дітлахам не тільки ранковими подарунками під подушкою чи деінде, а й цікавою і пізнавальною акцією «Книжка в гості завітала — свято дітям влаштувала». Такий захід проводять у межах національно-мистецького проєкту «Артперемир’я», який торік почали втілювати в життя завдяки ініціативі заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Наєва.
Як уточнили в управлінні цивільно-військового співробітництва ЗСУ, під час акції протягом 17—20 грудня її ініціатори та учасники насамперед запропонують тутешній малечі віком 5—13 років театральні вистави на сценах закладів культури у прифронтових містах, селищах і селах: Красногорівка, Соледар, Мар’їнка, Миронівське, Світлодарськ, Парасковіївське. Для цього організатори запросили акторів запорізького театру-лабораторії VIE, які мають у репертуарі музичні казки для юних глядачів. У програмі заходу за участі видавництва «АРТ-ПРЕС» відбудеться презентація книжки «Листи здалеку», офіцера ЗСУ Бориса Кутового. А ще майже 130 місцевих і шкільних бібліотек населених пунктів поблизу лінії розмежування передадуть понад 500 книжок українською мовою.