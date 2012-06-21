1 грудня 2017 року о 15:00 під патронатом голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Мартинчука у Великій Лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відбудеться урочисте відкриття Резиденції святого Миколая. Про це повідомляє прес-служба Печерської РДА.
У програмі заходу передбачено: відвідини Кабінету святого Миколая, розташованого у Великій Лаврській Дзвіниці та можливість поспілкуватись з ним особисто.
Також, у Резиденції на відвідувачів чекає дитяче свято «Гостина святого Миколая», тематичний музейний квест, альтанка бажань, виставка художніх робіт Михайла Гайового «Казкова Лавра» та Галини Дюговської «Ангели небесні», майстер-класи та написання листів з побажаннями святому Миколаю.
Крім того, особливістю святкового відкриття Резиденції святого Миколая стане презентація спеціального штемпелю «Пошта святого Миколая».
Резиденція святого Миколая працюватиме до 29 грудня включно.
Щосуботи та неділі, а також 19 грудня з 12:00 до 16:30 святий Миколай вітатиме гостей особисто.
Вхід 1 грудня 2017 року безкоштовний!
Адреса: вул. Лаврська, 9 (на території Національного Києво-Печерського історико-культурного Заповідника).