Відшуміли в містах і селах України новорічні святкування, а в Христинівці та Монастирищі на Черкащині зустріч 2018-го була позначена своєрідними родзинками. Приміром, районний центр Христинівка напередодні свята прикрасився оновленою Соборною площею. Будівельники постаралися надати їй сучасного вигляду — тепер вона з фонтанами, пішохідна зона покрита тротуарною плиткою, радують око зелені насадження та оригінальне освітлення, тут встановлено карусель зі світловим та музичним супроводом.
За українською традицією хлопчики в національному вбранні засіяли святкову площу житом-пшеницею на достаток та добрий урожай, на щастя та радість, добро та злагоду, щоб усе було гаразд у кожній родині та кожному домі. Священнослужителі провели молебень за нашу рідну Україну. Після офіційної частини відбулося святкове дійство «Зима-чарівниця», яке особливо припало до душі молоді та дітям.
Так само урочисто відзначили відкриття реконструйованої центральної площі імені Героїв Майдану жителі Монастирища. Після повної реконструкції цей майдан став справжньою окрасою міста. Тут оновлено тротуари, встановлено фонтан зі скульптурами слонів, карусель зі світловим та музичним супроводом, пам’ятник Іванові Богуну та вхідну арку до паркової зони.