У мережі опублікували календар вихідних до кінця року.
Так як Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, випадає на четвер, вихідним буде і п'ятниця, 9 березня.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2018 році», 9 березня (п'ятниця) також стане вихідним днем. Таким чином, на вітання жінок у чоловіків буде чотири дні з 8 по 11 березня.
Згідно з календарем вихідних, українців у березні очікують 4-денні канікули – з 8 березня до 11 березня включно.
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