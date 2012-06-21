Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці вже розпочали підготовку до проведення іудейського Нового року в Умані. Вони забезпечуватимуть порядок з моменту прибуття перших паломників до повного завершення святкових заходів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, українські правоохоронці співпрацюватимуть з ізраїльськими. До України в зв’язку з цим прибудуть 20 офіцерів ізраїльської поліції. Буде створена робоча група. Як вважають у міністерстві, це значно підвищить ефективність роботи.
До забезпечення порядку під час паломництва хасидів залучатимуть також українських патрульних поліцейських, групи тактико-оперативного реагування, кінологів та вибухотехніків.
Цього року святкування Рош-Га-Шана в Умані відбудуться на початку вересня. Торік іудейський Новий рік в Умані, де похований засновник Брацлавського хасидизму цадик (праведник) Рабі Нахман, відзначали 33 тисячі хасидів із 16 країн.