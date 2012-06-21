У Харкові в межах III Тижня італійської кухні у світі відбувся італійсько-український мистецький захід, присвячений 150-м роковинам смерті видатного композитора та гурмана Джоаккіно Россіні.
Композиції концерту «Музика та їжа» солісти та симфонічний оркестр Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка виконали під керівництвом італійського диригента й композитора Ауреліо Канонічі. Це далеко не єдиний для Харківщини та Італії спільний проект.
На заході прозвучали музичні твори Дж. Россіні, Р. Вагнера, В.А. Моцарта, В. Белліні, П. Чайковського, Дж. Пуччіні та Дж. Верді.
«У Харкові проводимо вже другий концерт. Співпрацюємо з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна. Нещодавно тут проводили конференцію для астрономів та астрофізиків. Працюємо й над розвитком економічних відносин. У березні 2019 року буде відкрито авіарейси з Харкова до Італії, які здійснюватиме компанія-лоукостер. Дуже радію, що можемо розвивати співпрацю в різних галузях», — зазначив Надзвичайний і Повноважний посол Італійської Республіки в Україні Давіде ла Чечіліа.
«Дуже приємно, що разом із Послом Італії запроваджуємо нові проекти. Сьогодні в нашому місті особливий концерт для особливого регіону», — підкреслила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична й зауважила, що співпраця Харківщини з Італією в економічній галузі має позитивні підсумки. Порівняно із 2017 роком зовнішньоторговельний обіг краю з цією країною збільшився на 20%.
«І надалі розвиватимемо економічні й культурні зв’язки, — запевнила Юлія Світлична. — Адже розвиток культури надзвичайно важливий саме в такі нелегкі для України часи».