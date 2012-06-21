У Львові розпочався 25-й, ювілейний, Форум видавців. Серед запрошених — понад тисяча авторів з України та світу. Цьогорічна тема форуму — ринок свободи. «Я вірю в те, що читання книжок може врятувати і конкретну людину в її конкретній складній ситуації, і країну, якщо кожен українець за рік прочитає хоча б п’ять книжок», — каже президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль.
Почесна гостя форуму американсько-польська письменниця та журналістка Енн Еплбаум презентувала свою книжку «Червоний голод» про Голодомор в Україні. Новий роман привіз і французький автор Фредерік Бегбедер «Життя без краю». Серед українських літературних зірок на форумі — Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Оксана Забужко. Свою книжку «Слово про війну» представляють і учасники бойових дій на сході. Це розповіді про емоції вояків. «Автори цієї збірки — учасники бойових дій і волонтери, які безпосередньо були на передовій, ту всю війну самі бачили. І от ми зібрали тих всіх авторів. У першій збірці — 17 людей, які розповідають саме те, що вони пережили», — ділиться упорядник збірки «Слово про війну» Василь Піддубний.