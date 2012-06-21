Скульптор Микола Солонер народився і виріс у Тернополі й уже 20 років живе у британській столиці. Проте України не забуває. Останніми роками тут мав кілька персональних виставок. Крім Тернополя, експонував твори в Національній академії мистецтв України, музеї Вікторії та Альберта, Opera Gallery в Лондоні. Нині в його мистецькому доробку вже 650 робіт. Чимало з них ввійшли до циклу «Метаморфози сучасного світу», над яким працює кілька років. Прикметним для творчої діяльності Миколи Солонера став постійний пошук, експериментальна праця з різними формами і матеріалами. Цьогорічного січня митець для краян підготував нову експозицію, але не скульптурних композицій, а колажів.
Зайнятися колажами Миколу Солонера заохотив сучасний вид паперу, який уперше побачив торік в одній з лондонських крамниць. Цей матеріал нагадує «тривимірні металеві дзеркальні відображення», вони яскраві, барвисті, блискучі. Це й стало головним чинником, щоб узятися за колажі. З цього паперу вирізає ножицями чи скальпелем фігурки, наклеює на дошку.
Пан Микола розповідає, що нині в людей, особливо українців, дуже багато лиха й нещастя в житті. Тож прагне, аби, оглядаючи його колажі, відвідувачі виставки усміхнулися, додали собі гарного настрою. Тому й назвав цю експозицію «Свято життя» з циклу «Метаморфози сучасного світу», яку відкрив в артгалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України.
Виставку становлять дев’ять творів, чотири з яких Микола цьогоріч презентував у музейному комплексі Palazzo Velli Expo в Римі під час українського мистецького фестивалю.
Хто головний персонаж колажів Миколи Солонера? Дівчина, жінка, сповнена символів. Її волосся — здоров’я, щастя, багатство. Обличчя митець вважає символом дитячої невинності жінки, яка має виховувати і розуміти сина чи доньку. А ось жіночу шию трактує як знак пошуку матеріальних і духовних цінностей або прагнення чогось.
Мандруючи різними країнами, пан Микола зауважив, що молоді дівчата і статечні жінки не можуть обійтися без сумки. Тож у колажах відобразив цей атрибут матеріального світу жінки.
Про власні колажі Микола Солонер розповідає захопливо, щиро. Інакше й не може бути. Адже світ його художніх витворів палахкотить яскравими барвами, радістю, добрим настроєм.