Понад 400 жителів міста хіміків узяли участь в заході «Відновлюємо ліси разом», посадивши на 4 гектарах місцевого лісомисливського господарства 18 тисяч саджанців сосни. У місті, де в кожен парк і сквер доводиться завозити родючий ґрунт, аби тут росли дерева й кущі, люди добре розуміють необхідність зелених легенів. Як повідомляє пресслужба Сєверодонецької міської ради, саджанці сосни висаджували на погоджених з ДП «Сєверодонецьке лісомисливське господарство» ділянках, що постраждали від пожеж.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»