Робота державного підприємства «Сєверодонецька ТЕЦ» в режимі генерації електричної енергії протягом опалювального періоду 2018/2019 років є вкрай важливою для Луганщини, – про це заявив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко на спеціальній нараді.
«Це підприємство наразі залишається єдиним резервним джерелом генерації електроенергії в області. Тож, враховуючи критичну ситуацію з постачанням вугілля на Луганську ТЕС у місті Щастя, електропостачання області у осінньо-зимовий період може бути нестабільним. Разом з тим, потужностей Сєверодонецької ТЕЦ має вистачити для забезпечення життєдіяльності області», – акцентував Юрій Клименко.
За його словами, для потреб ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго» з 1 жовтня не надано квот на постачання вугілля з території РФ.