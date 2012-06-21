У Сєвєродонецьку уже почали мити житло. Як повідомляє пресслужба міської ради, робітники комунального підприємства «Житлосервіс «Світонок» спецрозчином обробляють у багатоповерхівках вхідні двері та внутрішні частини поверхней, яких найчастіше торкаються люди: ручки, кнопки ліфтів, сходові майданчики перших поверхів та ліфти.
Таке ж рішення про проведення додаткових заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 ухвалено для всієї області під час засідання обласного штабу з підготовки житлово-комунального господарства.
Громадам наполегливо радять провести дезінфекцію не лише місць загального користування та багатоквартирних будинків, а й мити спеціальними розчинами проїжджу частину доріг та тротуарів протягом усього карантинного періоду.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»