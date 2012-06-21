Іванка МІЩЕНКО,
для "Урядового кур'єра"
«ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» відновив виробництво аміаку. Майже рік облдержадміністрація вимагала впровадження антидемпінгових заходів щодо мінеральних добрив, які виробляються Російською Федерацією. Водночас штаб з відновлення роботи підприємства працював над вирішенням принципових питань: забезпеченням енергопостачання та сировини. Тож це наша спільна з азотівцями перемога!»,– повідомив у Фейсбуку заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
За його даними, в подальших планах запуск цехів із виробництва карбаміду, аміачної селітри та інших допоміжних структурних підрозділів. Це дозволить щомісяця виробляти до 50 тисяч тонн аміачної селітри, 36 тисяч тонн карбаміду, 10 - 15 тисяч тонн аміачної води тощо. Та головне, це дасть роботу майже 3 тисячам людей, які зараз працюють у режимі вимушеного простою.