Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Черкаси — одне одинадцяти українських міст, де запровадять експериментальний проєкт під назвою «Є-Малятко». Деталі обговорили в облдержадміністрації за участі представників обласної, міської влади та координатори проєкту від Мінюсту.
Ще перебуваючи в пологовому будинку, молода мама може замовити повний комплекс послуг за однією заявою. Це зокрема державна реєстрація народженої дитини та її місця проживання, призначення допомоги, видача посвідчень батьків, реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, визначення належності дитини до громадянства України. Замість того, щоб подавати десятки документів до різних установо, батьки можуть обмежитися однією — до РАЦСу чи ЦНАПу. Пізніше проєкт планують поширити на всій території України.